Enflasyondakı düşüşü satın almalarımızda hıssediyoruz

Türkiye'de ilk kez bir kadın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olarak seçilerek, "Erkekler Kulübü" olarak bilinen TOBB'un önemli bir koltuğuna oturarak dikkatleri üzerine çekti. Halen Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanlığı görevini yürüten Esin Güral Argat, aynı zamanda sanayi, turizm ve hızlı tüketim ürünleri sektörlerinde faaliyet gösteren Gürok Grup'un da Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak, 5.500 kişinin istihdam edildiği dev bir yapıyı yönetiyor. Argat, "Önümüzdeki dönem çalışan için de üreten için de zor olacak. Ancak üçüncü çeyrekten itibaren rahatlama bekliyorum" dedi. Enflasyondaki düşüş trendini satın alma kalemlerinden de net bir şekilde hissettiklerini söyleyen Argat, "Evet, biz de aşağıya doğru trendi hissediyoruz. Satın almalarımız bütçelerimizin altında oluyor, daha yüksek bütçelemiştik" diye konuştu. İş dünyası için önümüzdeki dönemde Suriye'nin önemli bir gündem olacağını söyleyen Argat, şunları anlattı: "Ülkenin yeniden yapılanması bizim için büyük fırsatlar doğurur. Şu anda Türkiye oraya destek verecek yeteneğe ve güce sahip bölgedeki tek ülke. Türkiye'nin dışında başka güçlü bir alternatif yok."

200 MİLYON DOLAR YATIRIM

Gürok Grubu olarak cam ürün grubunda LAV markasıyla 140'tan fazla ülkeye ihracat yaptıklarını söyleyen Argat, "Üretimin yanı sıra güçlü bir ihracat kasımız var" dedi. Her dönemde yatırıma devam ettiklerini hatırlatan Argat, "Pandemide bile cam ambalajda ikinci fabrikamızı kurduk ve Maldivler'de ikinci otel yatırımımızı tamamladık. Bu yıl da içecek sektöründe Türkiye'nin toplam mineral ve magnezyum değeri en yüksek olan AVOYA markamızla yeni bir sektöre girmenin heyecanını yaşadık. İlk fazı için 30 milyon dolarlık yatırım yaptık. Bu alana 200 milyon dolarlık yatırım yapacağız. Türkiye'de 30 bin noktaya ulaştık. Hedefimiz Avrupa, ihracata yöneltmek istiyoruz" diye konuştu.

CAMDA DÜNYADA İLK BEŞTE

Sofra camında dünyadaki en büyük beşinci kapasiteye sahip olduklarını ifade eden Argat, bu ürün grubu için teknopark kurarak kendi üretim teknolojilerini geliştirdiklerini anlattı. Bunu dünyada yapan iki şirketten biri olduklarını belirten Argat, şöyle devam etti: "Dijital dönüşüme 8 milyon dolar yatırım yapıyoruz. Bütün süreçlerimizi baştan aşağı yeniliyoruz. İnsandan bağımsız üretim metoduna geçiyoruz. İş modellerini bugünkü sisteme uygun hale getirmeyenler elenecek. Kültürel dönüşümün peşindeyiz. Cam ambalajda yıllık bir milyar adet üretim yapıyoruz. LAV'da günde 2 milyon adet üretim yapıyoruz."

ERKEN REZERVASYONDA GEÇEN YILIN ÜZERİNDEYİZ

Ali Bey Hotels & Resorts markasıyla Türkiye'de otelleri bulunan grubun, JOALİ markasıyla Maldivler'de iki oteli bulunuyor. Maldivlere ülkedeki en üst segment 3 otelden biri olma iddiasıyla gittiklerini ve bunu başardıklarını söyleyen Esin Güral Argat, "Erken rezervasyonda geçen yılın üzerindeyiz. Bütçelerimizde doluluk oranları ve kişi başı gelirde yüzde 10 artış öngörüyoruz" diye konuştu.