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Haberler Ekonomi Haberleri Enflasyonla mücadele kapsamında tütün ürünlerinde vergi dağılımı değiştirildi
Giriş Tarihi: 28.12.2023 10:44 Son Güncelleme: 28.12.2023 10:45

Enflasyonla mücadele kapsamında tütün ürünlerinde vergi dağılımı değiştirildi

Enflasyonla mücadele kapsamında tütün ürünlerinin vergi dağılımında değişikliğe gidilerek nispi vergi oranı azaltıldı, maktu vergi oranını artıran Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA
Enflasyonla mücadele kapsamında tütün ürünlerinde vergi dağılımı değiştirildi

Enflasyonla mücadele kapsamında tütün ürünlerinin vergi dağılımında değişikliğe gidilerek nispi vergi oranı azaltıldı, maktu vergi oranı artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek karar ile Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu'nun III sayılı listesinde yer alan tütün ürünlerinde asgari maktu ve maktu vergi tutarları yeniden belirlendi.

Avrupa Birliği (AB) ve OECD vergi sistemine uyum kapsamında, vergi kaybına yol açmayacak şekilde düzenleme yapıldı.

Kararla, sigara firmalarının bir birim maliyet artışı için "7,5 birim" sigara satış fiyatında artış yapmaları yerine "5,1 birim" artış yapmaları yeterli olacak.

Böylece maliyet artışının enflasyon üzerindeki baskısını azaltılmak suretiyle enflasyonun tek haneli rakamlara indirilmesi hedefiyle uyumlu bir vergi sistemine geçilmesi amaçlanıyor.

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Enflasyonla mücadele kapsamında tütün ürünlerinde vergi dağılımı değiştirildi
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