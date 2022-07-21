Enflasyonla mücadelede kararlılık sürecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fiyat İstikrarı Komitesi (FİK) toplantısında güncel enflasyon gelişmelerini mercek altına aldıklarını belirtti. Nebati, yaptığı açıklamada, "Arz kesintilerinin gıda ve enerji fiyatları üzerindeki risklerini detaylandırarak stratejik tarımsal ürünlerin yurt içi arzındaki gelişmeleri kapsamlı bir şekilde değerlendirdik" ifadesini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında yapılan toplantıda, kamu fiyat politikalarının mali disiplin çerçevesinde belirlenmeye devam edilmesi, stratejik tarım ürünlerinin ilgili kurumlar tarafından satın alınmasına devam edilmesi, fiyat istikrarına yönelik tüm paydaşların eşgüdüm içerisinde çalışmaya devam etmesi, kış ayları öncesi doğalgaz depolama ünitelerinin en üst kapasiteye ulaştırılması ve Türkiye'de enerji tüketim alışkanlıklarının tasarrufa yönlendirilmesi kararları alındı.Bakanlığın verdiği bilgiye göre toplantıda arz-talep uyumsuzlukları ile arz kesintilerinin özellikle gıda ve enerji fiyatları üzerindeki riskleri detaylandırıldı. Güncel enflasyon gelişmelerinin ele alındığı toplantıda, küresel düzeyde enflasyonist baskılar ile gıda ve enerji arz güvenliğine ilişkin endişelerin yoğunlaştığı bu dönemde emtia fiyatlarının seyri değerlendirildi. Gıda fiyatları özelinde buğday, arpa, ayçiçeği yağı ve şeker gibi stratejik tarımsal ürünlerin yurt içi arzındaki gelişmelerin de görüşüldüğü toplantıda, yılın ikinci yarısında fiyat istikrarını etkileyecek diğer risk faktörleri ve önlemler de ele alındı. Komite tarafından, kamu fiyat politikalarının enflasyonla mücadele konusundaki kararlılık ve mali disiplin çerçevesinde belirlenmeye ve stratejik tarım ürünlerinin ilgili kurumlar tarafından satın alınmasına devam edilmesine karar verildi.Özellikle gıda ve enerji fiyatları başta olmak üzere fiyat istikrarına yönelik tüm paydaşların eşgüdüm içinde çalışmaya devam etmesi, kış öncesi doğalgaz depolama ünitelerinin en üst kapasiteye ulaştırılması ve Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada enerji tasarrufuna yönelik önlemler en üst seviyede alınırken, Türkiye'de de enerji tüketim alışkanlıklarının bu istikamette yönlendirilmesi kararlaştırıldı. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de katıldı.