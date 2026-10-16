Engelli, gazi, şehit yakınlarını ilgilendiriyor! Ücretsiz tren biletlerinde dijital doğrulama dönemi: 29 Ekim itibarıyla değişiyor

MEVCUT ÜCRETSİZ SEYAHAT KAYITLARI GÜNCELLENECEK

Yeni sistemin devreye alınmasıyla bilet satış sisteminde 2014 yılından bu yana oluşturulan ve ücretsiz veya indirimli seyahat paketi tanımlanan mevcut kayıtların pasif hale getirileceğini belirten Uraloğlu, ilgili vatandaşların geçiş süreci ve yeni uygulama hakkında SMS ve diğer iletişim kanalları aracılığıyla bilgilendirileceğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, ücretsiz seyahat hakkı sorgusu olumsuz sonuçlanan vatandaşların ise hak sahipliği güncelleme ve veri doğrulama işlemleri için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının il ve ilçe müdürlüklerine yönlendirileceğini kaydetti.