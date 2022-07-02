Yeni asgari ücret zammı ile birlikte bazı konular da gündeme geldi. Bunlardan bir tanesi de engelli aylığı konusu oluyor. Engelli aylığından yararlanmak isteyenlerin rapor oranının en az yüzde 40 olması gerektiği bilinirken kişinin 18 yaşından büyük ve 65 yaşından da küçük olması gerekiyor. Yeni asgari ücret 2022 tutarı sonrası engelli maaşı da değişti. Peki; Engelli maaşı ne kadar oldu, kaç TL? 2022 Engelli aylığı maaşına ne kadar zam geldi?
YENİ ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
Yeni asgari ücretle yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanlar için engelli aylığı 1124 lira, yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise engelli aylığı 1687 lira, engelli yakını aylığı da 1124 lira olarak belirlenmişti.
ENGELLİ MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aylık başvuruları kişinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına yapılmaktadır. Muhtaçlık değerlendirmesi; hanede yaşayan tüm bireylerin gelir, servet ve harcamaları ile nafaka yükümlülüğü dikkate alınarak yapılmaktadır.
2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarına yapılan başvurular en geç bir ay içinde sonuçlandırılır.
ENGELLİ MAAŞI - AYLIĞI NE KADARDI?
2022 yılı ilk 6 ayı için yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanlar için engelli aylığı 865 lira, yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise engelli aylığı 1298 lira, engelli yakını aylığı da 865 lira olarak belirlendi.
Bu yıl şu ana kadar engelli ve engelli yakını aylığı için toplam 3 milyar 253 milyon lira ödeme yapıldı.
Aylık ortalama 616 bin kişi engelli aylığından, engelli yakını aylığından ise ortalama 98 bin kişi yararlandı.
YENİ ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
Yeni asgari ücretle yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanlar için engelli aylığı 1124 lira, yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise engelli aylığı 1687 lira, engelli yakını aylığı da 1124 lira olarak belirlendi.