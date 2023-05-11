Engelli vatandaşa engelsiz konut

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği 2030 Engelsiz Vizyon çerçevesinde engelli vatandaşların toplumsal hayatta refaha erişmesi için yeni adımlar atmaya devam ediyor. Bakanlık, TOKİ'yle işbirliği yaparak "uyarlanabilir" konut yapacak. Engelli bireyler için ortaya konulan 31 hedef ve 316 faaliyetten oluşan 2023- 2025 Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'na göre, 'uyarlanabilir' konutlar engelli vatandaşın yaşadığı ortamda kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini sağlayacak.TOKİ'yle işbirliği yapılarak konut tasarımları engelli vatandaşın yaşam kolaylığına göre yapılacak. Şehirler engelli vatandaşın kolayca sosyal işlerini halledebilecekleri bir alana dönüştürülürken, konutlar da engel durumuna göre uyarlanabilir bir şekilde tasarlanacak. Uyarlanabilir konutlarla evin içerisi engelli vatandaşın engel durumuna göre ayarlayabilecekleri bir tasarıma sahip olacak. Konutlarda temel tasarım ilkesi olan "uyarlanabilirlik" sağlanacak ve düşük gelirlilere uygun ödeme koşullarıyla konut sunulmasına yönelik gerçekleştirilen projeler ülke genelinde yaygınlaştırılacak.Öte yandan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, engelli vatandaşların iş, eğitim ve sosyal hayatın her kademesinde yer alması için gerçekleştirdiği politikalardan olan E-KPSS'yle toplam 67 bin 985 engelli vatandaşı kamuya atadı. Engelli bireylerin birine bağımlı kalmadan hayatını sürdürebilmesi için yeni alanlar açan Bakanlık, engelli aylıklarına da düzenleme yaparak refahını sağladı. Aylıklara yapılan son zamla bin 595 lirayla 2 bin 392 lira arasında belirlendi. Bakanlık, Türkiye'de bir ilk olan Evde Bakım Hizmeti'yle engelli bireylerin kendi evlerinde bakımının yapılmasını sağladı. Bakımı evinde yapılan bireylerin bakımını yapanlara ise evde bakım ücreti veriliyor. Ayrıca Kahramanmaraş depreminin ardından sahada etkili bir şekilde görev alan Psikososyal Destek Ekipleri (PSD), çadır ve konteyner kentlerde yaptıkları incelemeyle bakıma ihtiyacı olduğunu tespit ettikleri engelli bireyleri devletin kuruluşlarına yerleştirdi. Depremzede engelli vatandaşın güvenli ve sağlıklı bir ortamda bakımları sağlanmış oldu.