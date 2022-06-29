Engelli ve 65 yaş aylığı temmuzda ne kadar olacak? Temmuz zammı ile 65 yaş ve engelli aylığı ne kadar, kaç TL olacak?

Engelli aylığı ve 65 aylığı son dakika yeniden değerlendirmeye alınıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı bugün gerçekleşiyor. Temmuz zammı ile engelli aylığı ve 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL olacak? soruları yanıt arıyor. Yeni asgari ücret birçok kaleme etki edecek. Peki, Engelli aylığı ve 65 yaş aylığı temmuzda ne kadar olacak? İşte detaylar…
ENGELLİ VE 65 YAŞ AYLIĞI SON DAKİKA DEĞİŞİYOR!
Asgari ücret zammı için bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması beklenen zam oranı ardından emekli, memur, ücretli, stajyer, engelli ve yaşlılar için güncelleme söz konusu olacak.
Başkan Erdoğan yaşanan enflasyon sorununa bağlı olarak yeniden değerlendirmeye aldıklarını söylediği asgari ücret hakkında açıklama yapacak. Ardından yeni engelli aylığı ve 65 yaş aylığı belirlenecek.
ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?
Bu yıl yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanlar için engelli aylığı 865 lira,
Yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise engelli aylığı 1298 lira,
Engelli yakını aylığı da 865 lira olarak belirlenmişti.
Yeni asgari ücret zammıyla bu tutarlar da artmış olacak.
65 AYLIĞI TEMMUZDA NE KADAR OLACAK?
65 yaş aylığı zam oranı rekor asgari ücret zammı ardından belirlenmişti. Buna göre 65 yaş aylığı 1296 TL olarak belirlenmişti.
Yeni asgari ücretle birlikte 65 yaş aylığı temmuzda farklılık gösterecek.