Engelli ve 65 yaş aylığı temmuzda ne kadar olacak? Temmuz zammı ile 65 yaş ve engelli aylığı ne kadar, kaç TL olacak?

Engelli aylığı ve 65 aylığı son dakika yeniden değerlendirmeye alınıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı bugün gerçekleşiyor. Temmuz zammı ile engelli aylığı ve 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL olacak? soruları yanıt arıyor. Yeni asgari ücret birçok kaleme etki edecek. Peki, Engelli aylığı ve 65 yaş aylığı temmuzda ne kadar olacak? İşte detaylar…