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Giriş Tarihi: 8.12.2023

Engelli ve yaşlı aylıkları hesaplarda

Engelli ve yaşlı aylıkları hesaplarda
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aralık ayına ilişkin 3 milyar 214 milyon lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz" dedi. Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, bu ay hak sahiplerine 1 milyar 437 milyon lira engelli aylığı ile 1 milyar 777 milyon lira yaşlı aylığı ödemesi yapacaklarını belirtti. Engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini vurgulayan Göktaş, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız" dedi. Bakan Göktaş, engelli ve yaşlılara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti.
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Engelli ve yaşlı aylıkları hesaplarda
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