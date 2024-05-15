"Engelliler İçin Vergi Rehberi" hazırlandı

GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ

Engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için kişisel kullanımına mahsus özel olarak üretilen motorlu ya da motorsuz koltuk, bisiklet ve diğer eşya, malul ve engellilerin araca binip inmesiyle taşınmasını kolaylaştırıcı tertibatı bulunan motorlu kara vasıtaları, motosiklet ve motor silindir hacmi 1600 cc'ye kadar olan 3 yıldan eski olmayan otomobillere gümrük vergisi muafiyeti tanınıyor.

Bu araçların engelli kişi tarafından, başka bir engelliye herhangi bir süre kısıtı bulunmaksızın ve gümrük vergileri tahsil edilmeksizin devri gerçekleştirilebiliyor. Engelli kişice, engelli olmayan başka bir kişiye satışı, serbest dolaşıma girdiği tarihten itibaren 3 yıl geçmeden mümkün olmuyor. Araçların serbest dolaşıma girdiği tarihten itibaren 3-10 yıl arasında engelli olmayan başka bir kişiye satışında gümrük vergileri tahsil ediliyor, 10 yıl sonrasında, söz konusu araçların satışında ise gümrük vergisi uygulanmıyor.