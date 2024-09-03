Engelsiz ulaşım projelerine 100 milyon lira destek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak projeleri desteklemek amacıyla 100 milyon liralık bütçeye sahip "Ulaşımda Erişilebilirlik Çağrısı"na çıkılacağını bildirdi. Başvuruların 9 Eylül'de başlayacağını ve 31 Ekim'de son ereceğini söyleyen Uraloğlu, proje başına en yüksek destek tutarının 15 milyon lira olduğunu belirtti. Bakan Uraloğlu, çağrıyla özellikle ulaştırma ve haberleşme alanında faaliyet gösteren kamu veya özel sektöre ait firmaların projelerini desteklemeyi amaçladıklarını vurguladı. Bütün ulaşım modlarında tüm engelli grupları için elektronik haberleşme tabanlı proje destek çağrısıyla engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak projeleri destekleyeceklerine işaret eden Uraloğlu, "Herkes İçin Engelsiz Ulaşım Ar-Ge proje desteği ile engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracağız" ifadesini kullandı.