EPDK, 2023 için lisans bedellerini belirledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), yeni yılda uygulanacak ön lisans ve lisans alma bedellerini belirledi. Konuya ilişkin EPDK Kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

ELEKTRİK PİYASASI

Buna göre, elektrik piyasasında üretim faaliyeti için önlisans, üretim lisansı, OSB üretim önlisansı ve OSB üretim lisansı tadil bedeli asgari 32 bin 200 lira olacak.

Kurulu güç artışlarında oluşan yeni kurulu güç değerinin tadil öncesi değer aralığını aşması halinde, tadil öncesi değer aralığına karşılık gelen önlisans, üretim lisansı, OSB üretim önlisansı /lisansı alma bedeli ile yeni değer aralığına karşılık gelen önlisans, üretim lisansı, OSB üretim önlisansı, OSB üretim lisansı alma bedeli arasındaki fark kadar tadil bedeli ödenecek. Bu hükmün yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri için hesaplanan önlisans, üretim lisansı, OSB üretim önlisansı ve OSB üretim lisans tadil bedelinin yüzde 10'u dikkate alınacak, ancak bu tutar bedel tablosunda yer alan lisans tadil bedelinden yani 32 bin 200 liradan az olamayacak.

2023'te önlisans, üretim lisansı, OSB üretim önlisansı ve OSB üretim lisansı suret çıkarma bedeli ise 6 bin 690 lira olacak.

Dağıtım bölgelerinin birleşmesi sonucunda dağıtımı yapılan enerji miktarının tadil öncesi değer aralığını aşması halinde, tadil öncesi değer aralığına karşılık gelen yürürlükteki lisans alma bedeli ile yeni değer aralığına karşılık gelen lisans alma bedeli arasındaki fark kadar tadil bedeli tahsil edilecek. Ancak bu bedel, tabloda yer alan lisans tadil bedelinden az olamayacak.

Dağıtım lisansı ve OSB dağıtım lisansı suret çıkarma bedeli de 6 bin 690 lira olarak uygulanacak.

Görevli tedarik şirketleri için lisans alma bedeli 3 milyon 127 bin 400 lira olacak. Tedarik lisansı verilecek diğer tüzel kişiler için bu tutar 1 milyon 722 bin 810 lira olarak uygulanacak. Lisans yenileme ücretleri ise lisans alma bedellerinin yarısı tutarında olacak.

Elektrik Piyasasında lisans sahiplerinin, 2022 faaliyetleri için 2023'te ödeyecekleri yıllık lisans bedelleri ise değiştirilmedi. Yıllık lisans bedeli ise iç tüketim dahil olmak üzere brüt üretim üzerinden kilovatsaat başına 0,003 kuruş olarak uygulanacak.

ŞARJ AĞI İŞLETMECİ LİSANSI

EPDK, şarj ağı işletmeci lisansına ilişkin 2023'te uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili ve lisans sureti çıkarma işlem ücretlerini belirledi.

Buna göre, lisans alma bedeli, 668 bin 790 lira, lisans tadil bedeli, 31 bin 220 lira, lisans sureti çıkarma bedeli, 6 bin 690 lira olacak olacak.

DOĞAL GAZ PİYASASI

Doğal gaz piyasasında lisans alma bedeli ithalat faaliyetlerinde 775 bin 490 lira, iletimde 5 milyon 810 bin 900 lira, depolamada 1 milyon 559 bin 160 lira, toptan satış ve dağıtımda 386 bin 830 lira, sıkıştırılmış doğal gazda (CNG) 77 bin 450 lira, ihracat lisansı 155 bin 790 lira olacak.

Doğal gaz piyasasında dağıtım şirketlerinin yapım ve hizmet sertifikası alma ve yenileme bedeli 23 bin 990 lira, sertifika tadil bedeli 8 bin 210 lira, sertifika vize bedeli 4 bin 110 lira, sertifika sureti çıkarma bedeli 1680 lira olacak.

PETROL PİYASASI

Petrol piyasasında yeni yılda uygulanacak lisans alma bedellerinde ikrahiye teslimi lisansı alma bedeli 116 bin 750 lira olacak.

İşletme lisansı alma bedeli petrokimyada 116 bin 750 lira iken, biyodizelde 39 bin 800 lira, işletme atık lisansında 305 bin 930 lira olacak. Madeni yağ lisansı lisans alma bedeli ise 387 bin 750 lira olarak belirlendi.

LPG piyasasında, LPG dağıtıcı lisansı lisans alma bedeli 1 milyon 156 bin 230 lira olarak tespit edildi. Lisans suret çıkarma bedeli ise 7 bin 920 lira olacak.

LPG otogaz bayilik lisansı lisans alma bedeli 20 bin 360 lira olarak belirlendi. Söz konusu kararlar, 1 Ocak 2023'ten itibaren yürürlüğe girecek.