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Giriş Tarihi: 8.3.2025 11:07 Son Güncelleme: 8.3.2025 11:07

EPDK 23 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 23 şirkete lisans verdi, 2 şirketin lisansını iptal etti, 2 şirketin lisansını sonlandırdı ve 1 şirketin lisansının son erdirme işlemini geri aldı.

AA
EPDK 23 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından alınan kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, elektrik piyasasında 13 şirkete üretim lisansı, 3 şirkete toplayıcı lisansı, 2 şirkete tedarik lisansı ve 2 şirkete de dağıtıcı lisansı verildi. Aynı piyasada 2 şirketin üretim lisansı iptal edildi, 1 şirketin üretim lisansı sona erdirildi.

Ayrıca, 2 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verildi.

Petrol piyasasında 1 şirkete ihrakiye teslimi lisansı verilirken, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında faaliyet gösteren 1 şirketin lisansı sona erdirildi, bir şirketin ise lisansını sona erdirme kararı geri alındı.

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EPDK 23 şirkete lisans verdi
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