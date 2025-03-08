EPDK 23 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından alınan kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, elektrik piyasasında 13 şirkete üretim lisansı, 3 şirkete toplayıcı lisansı, 2 şirkete tedarik lisansı ve 2 şirkete de dağıtıcı lisansı verildi. Aynı piyasada 2 şirketin üretim lisansı iptal edildi, 1 şirketin üretim lisansı sona erdirildi.

Ayrıca, 2 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verildi.

Petrol piyasasında 1 şirkete ihrakiye teslimi lisansı verilirken, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında faaliyet gösteren 1 şirketin lisansı sona erdirildi, bir şirketin ise lisansını sona erdirme kararı geri alındı.