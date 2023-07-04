EPDK açıkladı! Vatandaşların faturalarına yönelik bir artış yok

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, yazılı açıklamasında, EPDK'nin dün gerçekleştirdiği toplantıda elektrik sektörünü ve özellikle de elektrik üreticilerini yakından ilgilendiren önemli bir karar aldığını aktardı.

Kararla, Azami Uzlaştırma Fiyat Mekanizması (AUF) sayesinde arz güvenliğini ve tüketicileri korumaya devam ettiklerini vurgulayan Yılmaz, "Bir kez daha özellikle vurgulamak istiyorum. Elektrik üreticileri ve tedarikçileri için referans fiyat olan PTF tavan fiyatının yükseltilmesi vatandaşlarımızın faturalarına yönelik bir artış değil. AUF ile uyumlu şekilde tedarikçileri daha ekonomik kaynağa yöneltecek bir adım. Böylelikle portföyleri genişleyecek. Üreticiler açısından daha rekabetçi bir fiyat seviyesi oluşacak. Tüketicilerimizin korunmasına yönelik gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"FİYAT YÜKSELİŞİNİN PİYASADA REKABETİ ARTIRMASINI BEKLİYORUZ"

Yılmaz, AUF ile başlatılan arz güvenliği ve tüketiciyi koruma odaklı sürecin devam ettiğini ve PTF tavan fiyatında yapılan bu artışın elektrik üreticileri ve tedarikçi şirketleri doğrudan ilgilendirdiğini kaydetti.

Kaynakların en doğru ve en ekonomik şekilde kullanımının EPDK'nin önceliği olduğunu ve bunun teşvik edildiğine işaret eden Yılmaz, "Bu yükselişin piyasadaki fiyat rekabetini artırmasını ve tüm tüketici grupları dahil bütün paydaşlar için avantajlar getirmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Özellikle internet medyasında daha fazla ziyaretçi sayısına ulaşmak için elektrik fiyatları ile ilgili kamuoyunu yanıltıcı haberlere rastlandığını belirten Yılmaz, 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen tarifelerde nihai faturayı etkileyecek bir karar olmamasına rağmen elektriğe zam haberleri ile karşılaştıklarını vurguladı.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Özellikle pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşının etkileri ile fiyat hareketlerinde yaşanan arızi durumların ortadan kaldırılmasına yönelik yeni bir adım atmış olduk. Dün olduğu gibi yarın da fiyat hareketlerini titizlikle izlemeyi ve tüketicilerimizin korunmasına yönelik gerekli adımları kararlılıkla atmayı sürdüreceğiz"