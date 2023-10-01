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Giriş Tarihi: 1.10.2023

EPDK avans ödemelerini erteledi

ANKARA
EPDK avans ödemelerini erteledi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin devam etmesi nedeniyle, olağanüstü hal kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen şehirlerde faaliyet gösteren dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, görevli tedarik şirketleri, Organize Sanayi Bölgeleri'nin (OSB) doğrudan veya dolaylı olarak ortağı olduğu tedarik şirketlerinin avans ödemelerine ilişkin erteleme ve bu süre boyunca piyasa işletmecisi ve katılımcısına temerrüt faizi uygulamama kararı aldı.
EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı yayımlandı. Buna göre, 31 Aralık'a kadar, ilgili fatura dönemine ilişkin fatura son ödeme tarihine kadar ertelenmesine, avans ödemelerinin ertelendiği süre boyunca piyasa işletmecisi veya piyasa katılımcısına temerrüt faizi uygulanmamasına karar verildi.
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EPDK avans ödemelerini erteledi
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