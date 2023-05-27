EPDK, bayi denetim sistemine ilişkin kararda değişikliğe gitti

EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yetkilendirilmiş otomasyon şirketi hizmet vereceği dağıtıcı lisans sahibi ile yapacağı sözleşmeyle verilecek hizmet koşullarını belirlemekle, sözleşmenin tek taraflı feshi için feshin geçerli olacağı tarihten en az üç ay önce ilgili dağıtıcıya ihbar etmekle ve fesih ihbarının bir nüshasını ihbar tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde Kuruma sunmakla yükümlü olacak.

Ayrıca, şirket yetkilendirilmiş otomasyon şirketi, dağıtıcı ile yapılan sözleşmeyi Kuruma sunmadan bayi denetim sistemi kurma, uygulama, bakım ve onarım faaliyeti yapamayacak.

Yetkilendirilmiş otomasyon şirketi ile dağıtıcı arasında düzenlenen sözleşmenin süresi üç aydan az olamayacak. Yeni sözleşme düzenlenmesi veya mevcut sözleşmenin uzaması halinde sözleşme yürürlüğe girdiği tarihten en az beş iş günü öncesinde yetkilendirilmiş otomasyon şirketi tarafından Kuruma sunulacak.

Dağıtıcı lisans sahipleri, bayi denetim sisteminin kurulması, uygulanması, bakım ve onarımı faaliyetlerine ilişkin yükümlülüklerini, sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten en az beş iş günü öncesinde yetkilendirilmiş otomasyon şirketi tarafından Kuruma sunulacak şekilde ve en az üç ay süreli olarak düzenlenen sözleşme kapsamında sadece yetkilendirilmiş otomasyon şirketi aracılığı ile yerine getirecek.

Söz konusu lisans sahipleri, hizmet aldığı yetkilendirilmiş otomasyon şirketinin sorumlu olacağı akaryakıt bayilik lisans eşleştirmesini Kurum tarafından sağlanan sistem üzerinden yapacak.

Dağıtıcı lisans sahipleri, bayi denetim sistemi kapsamında ilgili koşulların yetkilendirilmiş otomasyon şirketi tarafından sağlanması için gerekli tedbirleri alacak ve bayilerine ait her bir akaryakıt istasyonunda, bayi denetim sisteminin kurulması, uygulanması, bakım ve onarımı için yetkilendirilmiş yalnızca bir otomasyon şirketinden hizmet alacak.