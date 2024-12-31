EPDK elektrikte 2025 için hizmet bedellerini belirledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin 5. mükerrer sayısında yayımlandı.

Kurul tarafından 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak güvence birim bedellerinin, sanayi, kamu ve özel sektör abone grubu için kilovat başına 569 lira 4 kuruş, mesken aboneleri için 200 lira 3 kuruş, şehit aileleri ve muharip/malul gaziler için 100 lira, tarımsal faaliyetler, aydınlatma ve diğer aboneler için 270 lira 2 kuruş olmasına karar verildi.

Elektrik kesme-bağlama bedellerinin ise alçak gerilim için 106 lira 8 kuruş ve orta gerilim için 799 lira 6 kuruş olması kararlaştırıldı. Direkt bağlı tek fazlı aktif veya üç fazlı aktif ve/veya reaktif sayaç için kontrol bedeli 148 lira, akım trafolu ve/veya gerilim trafolu aktif ve/veya reaktif sayaçlar için kontrol bedeli 187 lira 5 kuruş olarak tespit edildi.