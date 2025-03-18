EPDK, fatura gönderim yöntemini güncelledi

EPDK'den edinilen bilgiye göre, 22 Kasım 2018 tarihli Perakende Satış Sözleşmesi yürürlükten kaldırıldı ve standart sözleşme olarak yeni bir PSS kabul edildi. Konuya ilişkin EPDK Kurul Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kurum, ocakta Resmi Gazete'de yayımlanan "Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında, perakende satış sözleşmesine işlenmesi gereken hususları değerlendirerek yeni bir sözleşme hazırladı.

Buna göre, yüz yüze kurulan perakende satış sözleşmelerinde, sözleşmenin tamamının tüketiciye imzalatılması yerine, temel bilgileri içeren tek sayfalık bir "Sözleşme Kurma Formu" imzalanarak PSS'nin kurulması, söz konusu formun tek sayfa olacak şekilde yazılı ve mesafeli kurulacak sözleşmelerde tüketicinin bilgilendirilmesini sağlayacak formatta hazırlanmasına özen gösterildi.

Bununla birlikte, tüketicinin talep etmesi halinde sözleşmenin tamamının tüketiciye sunulması ve imzalanmasıyla kurulabilme imkanı da sağlandı.

FATURA GÖNDERİM YÖNTEMİ GÜNCELLENDİ

Yeni perakende satış sözleşmesi kapsamında fatura iletim yöntemleri de güncellendi. Buna göre, tüketicinin açık tercihine bağlı olarak faturalar yazılı olarak veya kısa mesaj, e-posta, e-fatura ya da e-arşiv yoluyla elektronik ortamda iletilecek. Mesken tüketici grubu dışındaki ve uzaktan okunan kullanım yerlerinde, tüketicinin ayrıca talepte bulunmaması durumunda faturalar elektronik ortamda gönderilecek.

Elektronik ortamda iletilen faturaların doğrudan görüntülenebilir ve indirilebilir olması sağlanacak, ayrıca görme engelli vatandaşlar için ekran okuyucu programlarla uyumlu ve erişilebilir formatta hazırlanacak. Tüketicinin iletişim bilgilerinin bulunması halinde, fatura tutarı ve son ödeme tarihi kısa mesaj yoluyla da bildirilecek.

Öte yandan, yeni perakende satış sözleşmesi kapsamında başvuru süreçlerinde de düzenlemeye gidildi. PSS başvurusu yapılan kullanım yerinde aktif bir perakende satış sözleşmesi bulunmuyorsa, tüketicinin beyanı esas alınacak ve herhangi bir belge talep edilmeyecek.

Ayrıca, EPDK, yayımladığı ayrı bir Kurul Kararı ile mevcut Perakende Satış Sözleşmelerinin, yeni bir sözleşme yapılmasına gerek kalmadan geçerliliğini sürdüreceğini duyurdu.