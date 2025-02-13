EPDK’dan 26 şirkete lisans

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), 26 şirkete lisans verirken 2 şirkete lisansını iptal etti. Kurum, 3 şirketin lisansını sonlandırdı ve 3 şirketin lisans süresini uzattı. EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Elektrik piyasasında 13 şirkete tedarik lisansı, 4 şirkete üretim lisansı verildi. Aynı piyasada 2 şirketin üretim lisansı iptal edildi, 3 şirketin üretim lisansı sona erdirildi. Ayrıca, 2 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verildi.
Petrol piyasasında 4 şirkete madeni yağ lisansı, 2 şirkete ihrakiye teslimi lisansı, 1 şirkete ise dağıtıcı lisansı verildi. Aynı piyasada, 1 ihrakiye teslimi lisansı, 1 depolama lisansı ve 1 iletim lisansının süresi uzatıldı.