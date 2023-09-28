EPDK’dan 3 dağıtım şirketine kayyum

EnerjiPiyasaları Düzenleme Kurumu (EPDK), Mehmet İrfan Cengiz'in sahibi olduğu Arsan grup bünyesinde yer alan Yalova ve Tekirdağ'ın Çorlu ile Bursa'nın İnegöl ilçelerinde toplam 425 bin aboneye doğalgaz dağıtım hizmeti veren Armagaz, Çordaş ve İngaz şirketlerine, tüketici hizmetlerindeki aksaklıklar ve Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.'ye (BOTAŞ) borçlarını ödememesi nedeniyle kayyum atadı.Kurum, 4 ay içinde bu bölgeler için yeniden doğal gaz dağıtım ihalesine çıkacak. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, ilgili şirketlerin hizmet kalitesi ve arz güvenliği noktasında sınıfta kaldığını belirtti.