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Giriş Tarihi: 29.9.2023

EPDK’dan 3 dağıtım şirketine kayyum

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
EPDK’dan 3 dağıtım şirketine kayyum
Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu (EPDK), Mehmet İrfan Cengiz'in sahibi olduğu Arsan grup bünyesinde yer alan Yalova ve Tekirdağ'ın Çorlu ile Bursa'nın İnegöl ilçelerinde toplam 425 bin aboneye doğalgaz dağıtım hizmeti veren Armagaz, Çordaş ve İngaz şirketlerine, tüketici hizmetlerindeki aksaklıklar ve Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.'ye (BOTAŞ) borçlarını ödememesi nedeniyle kayyum atadı.

YENIDEN İHALE EDİLECEK
Kurum, 4 ay içinde bu bölgeler için yeniden doğal gaz dağıtım ihalesine çıkacak. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, ilgili şirketlerin hizmet kalitesi ve arz güvenliği noktasında sınıfta kaldığını belirtti.
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EPDK’dan 3 dağıtım şirketine kayyum
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