EPDK’dan doğal gaz fiyatları için açıklama

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Gaz alım bedelindeki %38'lik artışın, Türkiye genelinde konut fiyatlarındaki ortalama etkisinin %24,4 düzeyinde olduğunu bildirdi.

EPDK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bilindiği üzere 1 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli doğal gaz tarifeleri BOTAŞ tarafından kamuoyuna açıklanmıştır.

Söz konusu açıklamada belirtilen %33,1 ve %38 oranındaki artışlar birim gaz alım bedeline yansıyan artışlardır.

Gaz alım bedelindeki %38'lik artışın, Türkiye genelinde konut fiyatlarındaki ortalama etkisi ise %24,4 düzeyindedir.

Sonuç olarak nihai faturada belirleyici olan birim gaz alım bedeli, sistem kullanım bedeli ve vergiler dahil hesaplandığında Türkiye geneli için konut fiyatları ortalama %24,4 oranında artmıştır. Diğer bir deyişle 1 metreküp doğal gazın fiyatı nihai olarak ortalama 7,6 TL'den 9,4 TL'ye çıkmıştır.

Yıllık tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin, elektrik üretimi hariç kullandıkları doğal gazın satış fiyatı ise Türkiye geneli için ortalama %28,7 oranında artmıştır. Söz konusu tüketiciler için 1 metreküp doğal gazın fiyatı nihai olarak ortalama 11,8 TL'den 15,2 TL'ye çıkmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."