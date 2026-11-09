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Giriş Tarihi: 09.11.2026 13:12

EPDK'dan elektrik, petrol ve LPG için yeni lisansı kararları

Elektrik, petrol ve LPG piyasalarında yeni lisans başvuruları karara bağlandı. Elektrik piyasasında 39, petrol piyasasında 2, LPG piyasasında 3 lisans verilirken 2 şirkete de şarj ağı işletmeci lisansı tanındı.

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EPDK’dan elektrik, petrol ve LPG için yeni lisansı kararları
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) piyasalarında toplam 46 lisans verilmesine karar verdi. Ayrıca 2 şirketin petrol piyasasındaki lisans süresi uzatıldı. Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmî Gazete'de yayımlandı.

ELEKTRİK PİYASASINDA 39 LİSANS VERİLDİ

EPDK'nin yayımlanan ilanına göre elektrik piyasasında 36 üretim, 1 tedarik, 1 toplayıcı ve 1 dağıtım lisansı verilmesi uygun bulundu.

Böylece elektrik piyasasında verilen lisans sayısı 39 oldu. Ayrıca 2 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verildi.

PETROL VE LPG PİYASALARINDA YENİ LİSANSLAR

Petrol piyasasında 1 madeni yağ ve 1 ihrakiye teslimi lisansı verildi. LPG piyasasında ise 3 depolama lisansı verilmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan petrol piyasasında faaliyet gösteren 2 şirketin lisans süresi uzatıldı.

BAZI LİSANSLAR SONA ERDİRİLDİ VE İPTAL EDİLDİ

EPDK kararları kapsamında elektrik piyasasında bazı üretim lisansları ile 2 şarj ağı işletmeci lisansı, LPG piyasasında ise 3 depolama lisansı sona erdirildi.

Ayrıca elektrik piyasasında 1 üretim lisansı iptal edildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU #PETROL #LPG #ELEKTRİK #EPDK
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EPDK'dan elektrik, petrol ve LPG için yeni lisansı kararları
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