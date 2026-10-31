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Giriş Tarihi: 31.10.2026 12:25

EPDK'dan kritik karar! Elektrik tüketiminde yeni kurallar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Son Kaynak Tedarik Tarifesi'nde değişikliğe gitti. 1 Ocak 2027'den itibaren mesken tüketicileri için yıllık elektrik tüketim miktarı 3 bin kilovatsaat olarak uygulanacak. Diğer tüketici grupları için de yeni limitler belirlendi.

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AA
EPDK’dan kritik karar! Elektrik tüketiminde yeni kurallar
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'de değişikliğe gitti.

EPDK'nin konuya ilişkin Kurul Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 1 Ocak 2027'den itibaren mesken tüketici kapsamında yer alan tüketim miktarı, kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler ile birlikte mesken olarak kullanılan müstakil binalar, apartmanlar ve apartmanlar içindeki bağımsız bölümler, konut kooperatifleri ve konut siteleri ile bu yerlerin ayrı sayaç ile ölçümleri yapılan kalorifer, asansör, hidrofor, merdiven otomatiği, kapıcı dairesi ve benzeri ortak kullanım yerlerine yönelik yıllık 3 bin kilovatsaat olacak.

Öte yandan, bu miktar, mesken tüketici grubu kapsamında yer alan İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından kurulan geçici barınma merkezleri, köylerde içme suyu temini ve dağıtımı amaçlı kullanılan tesisler ile diğer tüketicilere ve tarımsal faaliyetler tüketici grubuna yıllık 150 milyon kilovatsaat, kalan tüketici gruplarına yıllık 15 bin kilovatsaat olarak uygulanacak.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU #RESMİ GAZETE #EPDK #ELEKTRİK ÜRETİMİ
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EPDK'dan kritik karar! Elektrik tüketiminde yeni kurallar
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