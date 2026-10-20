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Giriş Tarihi: 20.10.2026 08:41 Son Güncelleme: 20.10.2026 08:56

EPDK'dan yeni karar: Elektrik ve doğal gaz piyasalarına şeffaflık düzenlemesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik, doğal gaz, emisyon ticaret sistemi (ETS) ve Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi (YEK-G) piyasalarında kamuoyuna açıklanacak asgari verileri belirledi.

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AA
EPDK’dan yeni karar: Elektrik ve doğal gaz piyasalarına şeffaflık düzenlemesi
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EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, elektrik üretim ve depolama tesislerindeki arıza ve bakım kaynaklı kapasite değişiklikleri, iletim şebekelerindeki kısıtlar, doğal gaz altyapısındaki kapasite sorunları ve lisanslara ilişkin gelişmeler açıklanacak bilgiler arasında yer aldı.

Ayrıca ETS kapsamındaki tesislerin üretim kapasitelerinde ve sera gazı emisyonlarını etkileyebilecek gelişmeler ile YEK-G sistemindeki yenilenebilir enerji tesislerinin devre dışı kalma durumları da bildirilecek.

Tesislerin kapasite kullanımındaki değişikliklere ilişkin bilgilerin, ilgili olayın ortaya çıkmasından itibaren en geç bir saat içinde, diğer bilgilerin ise mümkün olan en kısa sürede Dahili Bilgi Platformu üzerinden kamuoyuyla paylaşılması gerekecek.

Öte yandan EPDK tarafından elektrik, doğal gaz ve YEK-G piyasalarında Şeffaflık Platformu üzerinden yayımlanacak verilerin listesi de güncellendi. Bu platforma ilişkin 6 Ocak 2022 tarihli 10711 sayılı kurul kararı ise yürürlükten kaldırıldı. Konuya ilişkin kurul kararı ise 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU #RESMİ GAZETE #DOĞAL GAZ #EPDK
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EPDK'dan yeni karar: Elektrik ve doğal gaz piyasalarına şeffaflık düzenlemesi
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