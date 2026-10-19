EPDK’den elektrik bağlantısı için yeni düzenleme: 30 gün şartı getirildi

ELEKTRİK DEPOLAMA TESİSLERİNE OTOMATİK KONTROL ŞARTI

Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe göre, anlaşma gücünden daha yüksek kurulu güçte elektrik depolama tesisi kuracak tüketiciler, otomatik güç kontrol ve enerji kesme sistemi kurmakla yükümlü olacak.

Söz konusu sistemle şebekeye enerji verilmesinin ve anlaşma gücünün aşılmasının önlenmesi amaçlanıyor.

ÜRETİM TESİSLERİNİN DAĞITIM SİSTEMİNDEN AYRILMASINA DÜZENLEME

Yeni düzenlemeye göre, üretim lisansı sahipleri, lisansları sona ermediği veya iptal edilmediği sürece dağıtım sisteminden ayrılamayacak.

Ancak dağıtım sistemine bağlı bir üretim tesisinin iletim sistemine geçişinin talep edilmesi durumunda, lisansındaki bağlantı noktası değiştirildikten sonra dağıtım sisteminden ayrılma talebinde bulunulabilecek.