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Giriş Tarihi: 19.10.2026 09:54 Son Güncelleme: 19.10.2026 09:56

EPDK'den elektrik bağlantısı için yeni düzenleme: 30 gün şartı getirildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik piyasasında bağlantı ve sistem kullanımı başta olmak üzere çeşitli yönetmeliklerde değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeyle, bağlantı anlaşmasının imzalanmasının ardından tesis yapım sözleşmesinin imzalanması için 30 gün süre tanınacak.

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AA Ekonomi
EPDK’den elektrik bağlantısı için yeni düzenleme: 30 gün şartı getirildi
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) elektrik piyasasına ilişkin yönetmelik değişiklikleri Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeler; bağlantı ve sistem kullanımı, lisans, yan hizmetler ve elektrik depolama faaliyetlerini kapsıyor.

Değişikliklerle elektrik depolama tesislerinin şebekeye bağlantısı, üretim tesislerinin dağıtım sisteminden ayrılması ve tesis yapım sözleşmelerine ilişkin kurallar yeniden düzenlendi.

ELEKTRİK DEPOLAMA TESİSLERİNE OTOMATİK KONTROL ŞARTI

Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe göre, anlaşma gücünden daha yüksek kurulu güçte elektrik depolama tesisi kuracak tüketiciler, otomatik güç kontrol ve enerji kesme sistemi kurmakla yükümlü olacak.

Söz konusu sistemle şebekeye enerji verilmesinin ve anlaşma gücünün aşılmasının önlenmesi amaçlanıyor.

ÜRETİM TESİSLERİNİN DAĞITIM SİSTEMİNDEN AYRILMASINA DÜZENLEME

Yeni düzenlemeye göre, üretim lisansı sahipleri, lisansları sona ermediği veya iptal edilmediği sürece dağıtım sisteminden ayrılamayacak.

Ancak dağıtım sistemine bağlı bir üretim tesisinin iletim sistemine geçişinin talep edilmesi durumunda, lisansındaki bağlantı noktası değiştirildikten sonra dağıtım sisteminden ayrılma talebinde bulunulabilecek.

TESİS YAPIM SÖZLEŞMESİ İÇİN 30 GÜN SÜRE

Elektrik dağıtım şebekesinin yapımını üstlenen başvuru sahiplerine yönelik süre de düzenlendi. Buna göre, bağlantı anlaşmasının imzalanmasının ardından tesis yapım sözleşmesinin imzalanması için 30 gün süre tanınacak.

DAĞITIM SİSTEMİ KULLANICILARININ TEMİNATLARI DA DÜZENLENDİ

Yönetmelik değişiklikleri kapsamında dağıtım sistemi kullanıcılarının teminat yükümlülükleri de yeniden düzenlendi. Ancak paylaşılan metinde teminatlara ilişkin değişikliklerin ayrıntılarına yer verilmedi.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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EPDK'den elektrik bağlantısı için yeni düzenleme: 30 gün şartı getirildi
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