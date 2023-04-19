Erbaa, 250 milyonluk yatırım ile çiçek açıyor

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Erbaa ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Vali Hatipoğlu, ilk olarak Erbaa Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl'den çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş Pazarcık merkezli yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından tüm ülkenin afet hazırlığı yapması gerektiğini belirten Vali Numan Hatipoğlu, Erbaa Belediyesi tarafından sürdürülen deprem hazırlık çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. Vali Hatipoğlu, felaketin ilk günlerinden itibaren Adıyaman Gölbaşı başta olmak üzere deprem bölgelerine yaptıkları yardımlar nedeniyle Erbaa Belediyesine ve Erbaa halkına teşekkür etti.

Vali Hatipoğlu, Belediye ziyaretinin ardından ilçede üretim yapan tuğla fabrikasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Fabrikanın çalışmaları ile ilgili bilgi alan Vali Hatipoğlu, "Üreten, çalışan, alın teri döken, emek veren herkesin yanındayız. Erbaa'nın yerel ekonomisi başta olmak üzere ülke ekonomisine katkı sağlayan fabrikamıza hayırlı işler, çalışanlarına işlerinde kolaylıklar diliyorum." dedi.

450 DEKAR ALAN ÇİÇEK BAHÇESİNE DÖNDÜ

Vali Numan Hatipoğlu, ziyaret ve incelemeleri kapsamında Erbaa'da çiçek sektöründe yapılan yatırımları inceledi. Tarım ve Kırsal Kalınmayı Destekleme Kurumu desteği ile Erbaa'da 450 dekar alanda yapılan çiçek dikimlerini yerinde gören Vali Hatipoğlu, "250 milyon TL TKDK desteği ile Erbaa'mızda 450 dekar alanda sera kurduk. Üreticilerimiz burada çiçek dikimlerini yaptı. Erbaa'mız ve üreticilerimize hayırlı olsun. Üreten, ekonomimize, istihdama katkı sağlayan herkesin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Vali Numan Hatipoğlu'nun ziyaret ve incelemelerine Erbaa Kaymakamı İsmail Altan Demirayak ve Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl katıldı.