Erciyes, İngiliz basınında Alplere alternatif gösterildi

Alf Alderson'un gezi yazıları kapsamında geniş yer verilen haberde, 3 bin 917 metre yüksekliğindeki Erciyes'in 112 kilometrelik pistleri, 19 modern teleferiği ile güzel bir keyif sunduğu yer aldı.

Geniş, açık ve hafif açılı kırmızı ve mavinin baştan çıkarıcı bir karışımının yanı sıra dört sihirli halı asansörü de dâhil olmak üzere çok iyi bir başlangıç olanaklarına sahiptir" ifadelerinin yer aldığı haberde, Erciyes'in ayrıca Kapadokya gibi Selçuklu eserleri ile önemli turizm ve tarih değerlerine komşu olduğu dile getirildi. Öte yandan kayak merkezinin ulaşım imkânlarının da çok iyi olduğuna vurgu yapıldı.