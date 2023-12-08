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Giriş Tarihi: 8.12.2023 09:56 Son Güncelleme: 8.12.2023 10:09

Erciyes, İngiliz basınında Alplere alternatif gösterildi

Türkiye’nin ve Avrupa’nın önde gelen kayak merkezlerinden olan Erciyes, İngiltere basınında yer aldı. Erciyes Kayak Merkezi, İngiltere’nin köklü ve önemli gazetelerinden ‘The Telegraph’ta geniş yer buldu.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Erciyes, İngiliz basınında Alplere alternatif gösterildi

Alf Alderson'un gezi yazıları kapsamında geniş yer verilen haberde, 3 bin 917 metre yüksekliğindeki Erciyes'in 112 kilometrelik pistleri, 19 modern teleferiği ile güzel bir keyif sunduğu yer aldı.

Geniş, açık ve hafif açılı kırmızı ve mavinin baştan çıkarıcı bir karışımının yanı sıra dört sihirli halı asansörü de dâhil olmak üzere çok iyi bir başlangıç olanaklarına sahiptir" ifadelerinin yer aldığı haberde, Erciyes'in ayrıca Kapadokya gibi Selçuklu eserleri ile önemli turizm ve tarih değerlerine komşu olduğu dile getirildi. Öte yandan kayak merkezinin ulaşım imkânlarının da çok iyi olduğuna vurgu yapıldı.

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Erciyes, İngiliz basınında Alplere alternatif gösterildi
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