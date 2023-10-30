Erdemir’den Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel yatırım

OYAK'INmaden metalürji şirketlerinden Erdemir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesinin adını taşıyan 2'nci yüksek fırını Zübeyde'yi yenileyerek Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde törenle devreye aldı. 45 yıllık çalışma süresi boyunca 60 milyon ton sıvı ham demir üretimi gerçekleştiren bir önceki fırının yerine inşa edilen yeni yüksek fırının 50 yıl ve üzeri hizmet vermesi bekleniyor. Bir önceki fırından farklı olarak cüruf granüle sistemi (susuzlaştırılmış) kurulan yeni yüksek fırın, nakliyat sırasındaki döküntüleri ve sistemin su sarfiyatını düşürecek. Siklon tipi toz tutucu ve toz boşaltma sistemine sahip olan Zübeyde, fırın içindeki ince tozların basınçsız bir ortama alınmasına imkan vererek tozlaşmayı büyük oranda önleyecek. Soğutma sisteminin "Kapalı Çevrim" olarak tasarlandığı fırın, korozyon etkisini azaltarak fırındaki yapısal aşınmayı önleyecek, ayrıca çevre performansına olumlu katkılar sağlayacak. Üretim verimliliğini artırarak yakıt tasarrufu sağlayacak olan yeni fırın, yurtdışından temin edilen ve üretim sırasında kullanılan koklaşabilir kömür kullanımını da azaltacak.Fırının ilk üretimini gerçekleştirdiği törende konuşan OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesinin adını taşıyan ve Türk mühendislerin emeğiyle ortaya çıkan yeni 2'nci Yüksek Fırınımız 'Zübeyde'yi Türk sanayisine armağan ediyoruz" dedi. Erdemir'in OYAK'ın bünyesine dahil olmasının ardından yakaladığı hızlı ve güçlü büyüme ivmesini sürdürdüğünü ifade eden Erdem, şöyle devam etti: "Yerli üretim kabiliyetimizi artırarak yüksek katma değerli üretime ağırlık verdiğimiz bu dönemde, ülkemizin bölgedeki güçlü oyuncu rolünü sağlamlaştırmak için çalışıyoruz."Erdem, Erdemir'in Cumhuriyet'in ikinci 100 yılında da Türkiye'nin yarınları için üretmeye devam edeceğini aktararak, "Yeni yatırım, ülkemizin, demir-çelik sektöründe dışa bağımlılığı azaltma hedefine katkı sağlayacak. En büyük 500 sanayi kuruluşu arasında ilk 5'te yer alan Erdemir, Türkiye'nin geleceği için üretmeye devam ediyor, sayısız sektöre hammadde sağlıyor, sürdürülebilir büyüme adımlarıyla gelecek için güven veriyor. Erdemir, Cumhuriyetimizin ikinci 100 yılında da Türkiye'nin yarınlarını aydınlatacak" diye konuştu.Cumhurıyet'ın ilk 100 yılının sembollerinden olan Erdemir'in tarihe anlamlı bir iz bıraktığını kaydeden Erdemir Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Azası Gürtan Damar ise Türkiye'nin ilk ve en büyük entegre yassı çelik üreticisi olan Erdemir'in gerçekleştirdiği büyük yatırımlar, modern teknolojisi, insan kaynağı ve birikimiyle her zaman Türk çelik sektörü için öncü olduğunu belirtti. Erdemir Genel Müdürü Niyazi Aşkın Peker de "Hammadde besleme ve şarj sistemi tasarımı başta olmak üzere Türk mühendislerinin önemli görevler üstlendiği yeni yüksek fırın projesi, Erdemir'in gücüne güç katacak. Tüm sistemleri ve destek ekipmanları ile son teknolojiye sahip olan yeni fırının tüm parametreleri etkin bir şekilde izlenebilecek 2'nci yüksek fırının kapasitesi 1 milyon 625 bin tondan 1 milyon 775 bin tona çıkarken, kullanılan yeni teknoloji ürünü kontrol sistemleri sayesinde Erdemir'in önceliklerinden olan İSG ve çevre performansı da artmaya devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.