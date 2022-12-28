Erdoğan’ın talimatıyla yapımına başlanan köprüde sona gelindi

Valilikten yapılan açıklamada, 14 ayaklı ve 13 açıklıktan oluşan toplam 472 metre uzunluğundaki Singeç Köprüsü'nün yapımında çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi. Valilik açıklamasında köprünün kente kazandıran Başkan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Karayolları 8'inci Bölge Müdürlüğü ile emeği geçenlere teşekkür edildi.