Erdoğan’ın talimatıyla yapımına başlanan köprüde sona gelindi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Pertek, Hozat, Ovacık ve Çemişgezek ilçelerini birbirine bağlayan Atatürk'ün 1937 yılında açılışını yaptığı eski köprünün tamamen işlevini yitirilmesi amacıyla yerine yenisinin yapılması için 2 yıl önce inşaatına başlanan Singeç Köprüsü'nün önümüzdeki ay tamamlanarak açılması bekleniyor.
Valilikten yapılan açıklamada, 14 ayaklı ve 13 açıklıktan oluşan toplam 472 metre uzunluğundaki Singeç Köprüsü'nün yapımında çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi. Valilik açıklamasında köprünün kente kazandıran Başkan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Karayolları 8'inci Bölge Müdürlüğü ile emeği geçenlere teşekkür edildi.
Köprüyü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açması bekleniyor. Köprünün hizmete girmesiyle birlikte güzergâhlarda 3,5 kilometrelik kısalma olacağı belirtildi.