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Giriş Tarihi: 13.10.2024

Erişilebilir konutta ‘Türkiye modeli’

Erişilebilir konutta ‘Türkiye modeli’
Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Neşecan Çekici, erişilebilir konut üretimi için devletten arsa istediklerini söyledi. Çekici, "Konut üretme sürecinde en büyük maliyet arsa maliyeti. GYODER Yap- Kirala Konut Modelini uygulayarak insanlara konut erişimi sağlamayı ve kentsel dönüşüm için yol açmayı hedefliyor. Dünyada 1.6 milyar insan erişilebilir konut krizi yaşıyor. Bu konuda Türkiye'nin öncülüğünde genişletilmiş bir çalışma başlatabiliriz" dedi. Çekici, GYODER'in 19. Gayrimenkul Zirve'sinin 6 Kasım'da Rixos Tersane'de yapılacağını hatırlattı.
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Erişilebilir konutta ‘Türkiye modeli’
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