Erişilebilir Ulaşım çalışmaları meyveleri verdi! 1 milyon 142 bin engelli yolcu seyahat etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, demir yolunda yapılan 'Erişilebilir Ulaşım' çalışmaları ile 2023 yılının başından bugüne kadar yüksek hızlı tren ve ana hat trenlerinde 1 milyon 142 bin 142 engelli yolcunun seyahat ettiğini duyurdu.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, engellilerin hava, demir ve kara yolları ulaşım ağından daha kolay yararlanabilmesi için yapılan çalışmaları aktardı. 2021'de yürürlüğe giren 'Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı' ile her yerde, herkes için ve her zaman ulaşımda erişilebilirliğin sağlanması ve tüm yeni ulaşım girişimlerinin tamamen erişilebilir hale getirilmesi doğrultusunda çalışıldığı belirtilerek, "Ülkemizde bugüne kadar 'Erişilebilirlik Belgesi' almış toplam 40 hava limanı bulunuyor. Bu kapsamda, söz konusu hava limanlarında da erişilebilirlik standartlarına uygun danışma, pasaport, bilet satış ve check-in bankoları ile erişilebilir tuvaletler oluşturuldu. Ayrıca erişilebilirlik standartlarına uygun rampa ve basamaklar tesis edildi, hissedilebilir yer zemin döşemeleri yapıldı. Erişilebilirlik standartlarına sahip engelli otoparkı oluşturulurken engelli yolcuların ücretsiz olarak bu hizmetten faydalanabilmeleri sağlanıyor. Terminallerde diğer katlara erişimi sağlayan rampalar, İngilizce ve Türkçe sesli uyarı veren ve Braille kabartmalı butonları bulunan, tekerlekli sandalyeliler tarafından da kullanılabilecek ölçülerde asansörler hayata geçirildi. Terminal içinde ve dışında standartlara uygun tahsis edilmiş engelli telefonları bulunuyor. Terminal içindeki yeme içme mahallerine ulaşımda kot farklılıkları giderildi. Engelli yolcuların dinlenmeleri için yeterli sayıda koltuk grubu planlandı" ifadelerine yer verildi.



YAYA GEÇİTLERİNDE 'ENGELSİZ ULAŞIM' UYGULAMALARI



Kara yollarında yapılan çalışmalarla ilgili de "Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki devlet ve il yollarında da engelli bireylerin faydalanabileceği şekilde tasarlanmış yaya rampası veya asansör içeren yaya üst geçit tipleri uygulanırken mevcut yaya üst geçitleri bünyesinde ilave asansör yapıldı. Yol ağlarında çeşitli noktalarda hemzemin yaya geçitlerinin orta refüjleri ve yaya yolları engellilerin kullanımına uygun olarak düzenlenirken yeni ve mevcut yaya kaldırımları ve hemzemin yaya geçitlerinde engelli bireylerin kullanımına uygun hissedilebilir yüzey, orta refüj düzenlemeleri, rampalar ve butonlu sinyalizasyon uygulamaları hayata geçiriliyor. Yaya kaldırımları, tekerlekli sandalye kullanıcılarının manevra yapmak için daha geniş alan ihtiyacı göz önüne alınarak tasarlanıyor" denildi.



'MİLLİ TREN, ENGELLİ YOLCULARIN ERİŞİMİNE UYGUN PROJELENDİRİLDİ'



Engelliler için demir yolunda yapılan çalışmalarla ilgili ise şu ifadelere yer verildi:



"Yüksek hızlı tren ve ana hat trenlerinde 2023 yılının başından bugüne kadar 1 milyon 142 bin 142 kişi engelli yolcu seyahat etti. TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü, işlettiği yüksek hızlı, ana hat ve konvansiyonel trenlere bilet satışının yapıldığı bilet satış sistemini yenileyerek, engelli vatandaşların seyahatlerinin her aşamasında destekleyici uygulamaları hayata geçirdi. TCDD tarafından demir yolu taşımacılığında yatırımlar devam ederken yüksek hızlı trenler ve diğer ana hat trenlerinde toplam 275 tekerlekli sandalye alanı oluşturuldu. Ana hat ve bölgesel trenler için 43 seyyar rampa yaptırılarak, kullanılmaya başlandı. Yüksek hızlı trenler için 20 rampa alımı ve dağıtımı yapıldı. Temin çalışmaları devam eden Milli Tren Projesi ve yeni imal edilecek araçlar engelli yolcuların erişimine uygun olarak projelendirildi."



Açıklamada ayrıca kaldırım ve otoparklarda hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin erişimini engelleyen işgallere ilişkin yapılan denetimlerin arttırıldığı belirtildi. Bu kapsamda 2022 Nisan ile 2023 Ekim döneminde 1 milyon 253 bin 295 denetim yapıldığı ve 306 bin 457 adet cezai işlem uygulandığı kaydedildi.