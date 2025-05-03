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Giriş Tarihi: 3.5.2025 10:03 Son Güncelleme: 3.5.2025 10:04

Erişim sorunu sona erdi mi? Garanti Bankası’ndan yeni açıklama

Garanti BBVA mobil uygulamasına 2 Mayıs itibarıyla erişim sorunu yaşandı. İşlemlerini gerçekleştiremeyen kullanıcılar bankaya ulaşmaya çalışırken yeni bir açıklama geldi. Bankanın uygulamasına erişim sorunun 3 Mayıs sabah saatlerinde sona erdiği görüldü.

Erişim sorunu sona erdi mi? Garanti Bankası’ndan yeni açıklama

Garanti BBVA mobil uygulaması erişim sorunu dün kullanıcıların işlem yapamamasına neden oldu. 3 Mayıs Cumartesi günü itibari ile erişim sorunun sona erdiği öğrenildi. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan konuyla ilgili bankadan yeni bir açıklama geldi.

ERİŞİM SORUNU SONA ERDİ

Garanti Bankası sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada; "Dijital kanallarımız ve Çağrı Merkezimize erişimin normale döndüğünü ve kanallarımızı tekrar hizmetinize açtığımızı bildirmek isteriz. İşlemlerinizi tüm kanallarımız üzerinden gerçekleştirmeye devam edebilirsiniz. Bunlara ek olarak 3 Mayıs Cumartesi günü tüm şubelerimizin 17:00'a kadar açık olacağını da ayrıca bilgilerinize sunarız. Bu süreçten dolayı üzgün olduğumuzu içtenlikle tekrar ifade eder, anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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Erişim sorunu sona erdi mi? Garanti Bankası’ndan yeni açıklama
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