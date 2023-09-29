Erkan, 3 Ekim’de Meclis’te sunum yapacak

TürkiyeCumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na 3 Ekim'de sunum yapacak. Erkan'ın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında 3 Ekim'de toplanacak komisyonda, milletvekillerine sunum yapması öngörülüyor. Erkan'ın, küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum yapması bekleniyor.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yatırımcı buluşmaları kapsamında ekim ayında 3 farklı ülkede toplantılara katılacak. Bakan Şimşek, 4-5 Ekim'de ilk olarak Londra'da yatırımcılarla toplantı yapacak. Citibank ve BofA'nın düzenlediği toplantının ardından Şimşek'in durağı 11-14 Ekim'de IMF ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantıları olacak. Fas'ın Marakeş kentindeki bu toplantıların ardından Şimşek, Fransa'nın başkenti Paris'te 19 Ekim'de bir diğer yatırımcı toplantısında konuşacak.