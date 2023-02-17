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Giriş Tarihi: 17.2.2023 09:01 Son Güncelleme: 17.2.2023 09:01

Ertuğrul Gazi gemisi deprem sonrası doğal gaz sisteminin devamını sağladı

Türk bayraklı ilk yüzer depolama ve gazlaştırma (FSRU) gemisi Ertuğrul Gazi, deprem nedeniyle hasar gören hatların yeniden devreye alınma sürecinde sistemin devamlılığını sağladı.

DHA
Ertuğrul Gazi gemisi deprem sonrası doğal gaz sisteminin devamını sağladı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından doğal gaz iletim hatlarında meydana gelen hasarın giderilmesi için Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) ekipleri çalışma yaptı. Hatay'daki Dörtyol Terminali'nde sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) depolama ve gazlaştırma hizmeti veren Ertuğrul Gazi FSRU gemisi de gerekli kontroller yapıldıktan sonra devreye alındı. Ertuğrul Gazi, deprem sonrası bölgenin tüm ihtiyacını günlük maksimum gazlaştırma kapasitesi olan 28 milyon metreküplük gazlaştırma yaparak tek başına karşıladı. Ertuğrul Gazi, deprem nedeniyle hasar gören hatların yeniden devreye alınma sürecinde sistemin devamlılığını sağladı.

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Ertuğrul Gazi gemisi deprem sonrası doğal gaz sisteminin devamını sağladı
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