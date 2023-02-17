Ertuğrul Gazi gemisi deprem sonrası doğal gaz sisteminin devamını sağladı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından doğal gaz iletim hatlarında meydana gelen hasarın giderilmesi için Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) ekipleri çalışma yaptı. Hatay'daki Dörtyol Terminali'nde sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) depolama ve gazlaştırma hizmeti veren Ertuğrul Gazi FSRU gemisi de gerekli kontroller yapıldıktan sonra devreye alındı. Ertuğrul Gazi, deprem sonrası bölgenin tüm ihtiyacını günlük maksimum gazlaştırma kapasitesi olan 28 milyon metreküplük gazlaştırma yaparak tek başına karşıladı. Ertuğrul Gazi, deprem nedeniyle hasar gören hatların yeniden devreye alınma sürecinde sistemin devamlılığını sağladı.