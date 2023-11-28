Erzurum’da karla mücadeleye 350 milyon lira bütçe ayrıldı

"Kış" için tüm hazırlıkları tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele için 1000 personel ve 1000 iş makinesi görevlendirdi.

İl merkezi ve kırsal mahallelerde yılın neredeyse 6 ayı karla mücadelenin yürütüldüğü kentte, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda 5 bin 530 kilometrelik yol ağı bulunuyor.

Bu sene karla mücadele için yaklaşık 350 milyon lira bütçe ayıran Büyükşehir Belediyesi, kış mevsimi boyunca 7/24 esasıyla mesai yapacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AA muhabirine, Erzurum denilince akla kış geldiğini söyledi.

Belediye olarak kar yağışına hazır olduklarını ifade eden Sekmen, "Kar yağınca ilk andan itibaren hemen yollarımızda kar temizliğine başlıyor, yollarımızı trafiğe açık halde tutuyoruz ve vatandaşımız herhangi bir sıkıntı çekmeden kışı burada geçirebiliyor." dedi.

"150 -200 MİLYON LİRASI YAKIT VE TUZ MASRAFI"

Sekmen, kar yağışını nimet olarak gördüklerini belirterek, "Belediye olarak kış şehri için ek bütçe hazırladık. İl merkezi ve ilçelerde, taşra yollarını açmada, kırsal alanda, önemli emek sarf ediyoruz. Takribi olarak 300-350 milyon lira civarında masrafımız oluyor. 150-200 milyon lirası yakıt ve tuz masrafı, 150 milyon lira civarında da takribi olarak personel gideri bulunuyor." diye konuştu.

Sorumluluk alanlarında yaklaşık 2 bin mahallenin bulunduğunu anlatan Sekmen, şunları kaydetti:

"Mahalle yollarını açık tutmaya özen gösteriyoruz. Başta şehir merkezlerini açık tutuyoruz. Takribi olarak 1000 civarında iş makinesi ve 1000 personelle bu yolları açık tutarak vatandaşlarımızı rahat ettiriyoruz. Tabii bazı zamanlar üst üste kar yağdığında yol tekrar kapanıyor ama biz kapandıkça tekrar tekrar açıyoruz. Kar timlerimiz hazır. Yollarda temizlediğimiz kar birikintilerini kamyonlarla şehrin uygun yerlerine dökerek, bu karların erimesine hava ısındığı zaman imkan ve fırsat veriyoruz."