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Giriş Tarihi: 20.11.2022 17:15

Erzurum'da TOKİ sosyal konutlarının kuraları çekildi

Erzurum'un Aşkale, Narman, Horasan, Pasinler, Olur, Çat ve Şenkaya ilçelerinde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında inşa edilecek konutlar için kura çekimi yapıldı.

AA
Erzurum’da TOKİ sosyal konutlarının kuraları çekildi

Erzurum Kapalı Spor Salonu'ndaki kura çekimi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Aşkale'de 164, Çat ve Narman'da 120, Horasan'da 150, Pasinler'de 94, Olur'da 47, Şenkaya'da 60 sosyal konut projesine başvuruları geçerli olan 2 bin 107 vatandaş için kura çekimi yapıldı.

Noter huzurunda gerçekleştirilen kurada ismi çıkan hak sahiplerinin isimleri tek tek okunup dijital ekrana yansıtıldı.

Genç kategorisinde ev çıkan Mahir Eşki (23), TOKİ'ye başvurduğunu ve ekranda ismini görünce çok mutlu olduğunu söyledi.

Ev sahibi olmak istediğini anlatan Eşki, "Ailemle bunun mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara da temennim onlara çıkmasıdır. Cumhurbaşkanımız, bize böyle bir imkan tanıdığı için teşekkür ederiz" dedi.

Emekli kategorisinde ev çıkan Ahmet Efe ise ilk kez başvuru yaptığını anımsatarak, "Allah hayırlısını nasip etsin. TOKİ'den ev çıkanlara hayırlı olsun. Allah devletimize, milletimize ve vatanımıza zeval vermesin. İlk defa müracaat ettik ve ev çıktı" ifadelerini kullandı.

Kura çekimine şehit ve gazi yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Erzurum'da TOKİ sosyal konutlarının kuraları çekildi
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