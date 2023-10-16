Erzurum zemini için en kapsamlısını kuracaklar

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Geoteknik Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Şahin Zaimoğlu ve Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Hamit Çakıcı'nın ATA-Teknokent bünyesinde açmış oldukları Geta-Tekno Zemin Mekaniği Laboratuvarı hizmete açıldı.

Sadece Erzurum'un değil, bölgenin de en kapsamlı zemin laboratuvarı olan Geta-Tekno,deprem çalışmalarının uluslararası standartlarda yapılabilmesi için büyük önem taşıyor. Erzurum'un yanı sıra Ağrı, Bayburt, Erzincan, Bingöl,Kars ve Ardahan gibi illere de hizmet verecek olan laboratuvarda deney ve analiz sistemleri, ilgili yazılımlarda değerlendirilerek rapor halinde sunuluyor.

Yaklaşık 2 milyon harcanarak kurulan laboratuvarla ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Zaimoğlu, deprem riskinin zeminden başladığını ve bu laboratuvarda zemin ölçümlerini yaparak binaların yıkılma riskini en aza indirmek için çalıştıklarını söyledi. Zaimoğlu, ''Son yaşanan Maraş depreminden sonra zeminin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla zemin ortamından alınan numunelerin uygun şartlarda alınması ve en kısa sürede zemin mekaniği laboratuvarına ulaştırılması gerekiyor. Bu durum veri ve geoteknik raporları ile yapı projeleri için hayati öneme sahip. Bizde bu bilinçle alanında uzman isimlerle Erzurum'a ve bölgeye hizmet sunan Geta-Tekno'yu hizmete açtık. Teknolojinin son imkanları kullanılarak üretilen aletlerle artık çok kısa sürede zeminle ilgili ölçümleri yapabiliyoruz'' dedi.