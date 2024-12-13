Esenboğa Havalimanı’nın kapasitesi 30 milyona çıkıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı Kapasite Artırımı 1. Etap çalışmalarında sona geldiklerini bildirerek, "Yolcu kapasitesini 30 milyona çıkartacak 3. pist ile yeni kule binası ve hizmet binalarını 2025 yılının ilk çeyreğinde bitirmeyi planlıyoruz" dedi. Esenboğa Havalimanı'nın artan yolcu ve uçak trafiğine rahat bir şekilde hizmet verebilmesini sağlamak amacıyla iki etap olarak başlattıkları modernizasyon projesinin ilk etabında sona geldiklerini bildiren Bakan Uraloğlu, çalışmalarda yüzde 98 fiziki ilerleme sağladıklarını anlattı. Kapasiteyi 30 milyon yolcuya çıkartacak üçüncü pistin inşasında sona geldiklerini anlatan Uraloğlu, yeni hizmet binalarının inşasını da büyük oranda tamamladıklarını kaydetti. Uraloğlu, "Üçüncü pist, uçuş kontrol hangarı binası, ısı merkezi ve su deposu, uçak atık su arıtma tesisi, özel aydınlatma sistemleri bakım binası, kargo gelişim alanları, kargo apronu, bağlantı taksiyolları, gümrük müdürlüğü binası ve otoparklarını 2025'in ilk çeyreğinde bitirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.Esenboğa Havalimanı'nın kapasitesini geçmiş yıllarda 20 milyon yolcuya çıkardıklarını ancak gelinen noktada bunun yetersiz kaldığını kaydeden Uraloğlu "Havalimanında başlayacağımız 2. Etap çalışmaları ile terminal binasını 40 bin metrekareye genişleteceğiz. Üçüncü pist ve daha geniş terminal binası ile havalimanımız artan yolcu trafiğine çok daha rahat cevap verecek" dedi.