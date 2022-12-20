Esenboğa ihalesini TAV kazandı

TAV Havalimanları, Esenboğa Havalimanı'nın kapasitesinin geliştirilmesi ve 2025-2050 yıllarını kapsayan işletme hakkı için düzenlenen ihalede 475 milyon euro artı KDV ile en iyi teklifi verdi. TAV, işletme süresi boyunca Ankara Esenboğa'da yaklaşık 300 milyon euro yatırım yapacak. Resmi süreçlerin tamamlanmasının ve ihale sonucunun onaylanmasının ardından sözleşme imzalanacak. TAV, hali hazırda Mayıs 2025'e kadar Esenboğa Havalimanı'nın işletme hakkına sahip bulunuyor. İhale sonucunda TAV'ın işletme süresi Mayıs 2050'ye kadar uzamış oldu. Şartname kapsamında yolcu garantisi bulunmuyor.TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan "Esenboğa Havalimanı'nı 2006'dan bu yana başarıyla işletiyoruz. Yolcu trafiğini yaklaşık 4 katına çıkardık. Bugün Türkiye'de yatırım yapmak konusundaki kararlılığımızı ve Türk havacılığının geleceğine olan inancımızı bir kez daha vurgulamış oluyoruz" dedi. TAV Havalimanları, ilk etapta yeni bir pist, hava trafik kontrol kulesi, kargo hizmet birimlerini kapsayan hava tarafındaki yatırımları gerçekleştirecek. İlk faz yatırımlar 3 yıl içinde tamamlanacak. Terminal genişlemesini de kapsayan ikinci faz yatırımlar ise, en geç 2040'a kadar tamamlanacak.