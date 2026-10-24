Esenboğa yolcuyu TAV’ladı

TAV İşletme Hizmetleri, Primeclass'ın yeni lounge konseptini Ankara Esenboğa Havalimanı'nda hayata geçirdi. Lounge farklı yolcu ihtiyaçlarına göre düzenlenen alanları, yerel sanat eserleri ve Anadolu mutfağı menüsüyle hizmet verecek. İç hatlar terminalinde yer alan, toplam 380 metrekarelik alana sahip iki katlı lounge, 135 yolcu kapasitesiyle hizmet verecek. TAV İşletme Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü ve TAV Havalimanları Holding A.Ş. Ticari İşler Grup Başkanı (CCO) Aude Ferrand, açılışa ilişkin, "TAV olarak, global büyüme ve premium ağırlama stratejimizin önemli adımlarından birini, TAV Havalimanları tarafından işletilen Ankara Esenboğa Havalimanı'nda hayata geçiriyoruz. TAV Havalimanları'nın havalimanı işletmeciliği ile iştiraklerinin uzmanlığını bir araya getiren entegre hizmet anlayışı doğrultusunda, yolcularımıza seyahatlerinin her aşamasında yüksek standartlarda hizmet sunmayı hedefliyoruz. Yeni Primeclass konseptimizle lounge alanlarını yalnızca birer bekleme salonu olmaktan çıkarıp yolcularımızın tasarım, yerel kültür ve kişiselleştirilmiş hizmetlerle buluştuğu yaşam alanlarına dönüştürüyoruz. Türkiye'de ilk kez Ankara'da uyguladığımız bu konsepti, hizmet verdiğimiz her destinasyonun yerel kimliğiyle harmanlayarak global hizmet ağımıza taşımaya devam edeceğiz" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör