Eski Almanya Cumhurbaşkanı Schröder’den çarpıcı sözler: Avrupa’daki krizi Türkiye çözebilir





Özellikle Türkiye ve Cumhurbaşkanı bu anlamda çok büyük bir rol oynadı. Her iki tarafın da güvenini kazanarak özellikle de uluslararası diplomasinin de güvenini ve takdirini kazandı. Gıda sorunu ile ilgili yapılan bu çalışmanın müzakereleri başlatma, savaşı sonlandırma noktasında çok iyi bir örnek olacağını düşünüyorum" dedi.