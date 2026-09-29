Eski CHP milletvekilinin kardeşi ‘Balıkçı İsmet’in 3 milyarlık para trafiği inceleniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında mal varlığına tedbir konulan, kamuoyunda "Balıkçı İsmet" olarak bilinen İsmet Öğüt'ün hesaplarındaki para trafiği mercek altına alındı. Yapılan mali incelemelerde Öğüt adına 1 Temmuz-16 Eylül 2026 tarihleri arasında toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 liralık fon çıkışı tespit edildi. Para hareketlerinin kaynağı ve nihai yararlanıcıları araştırılırken, Öğüt'ün ağabeyi eski CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ile söz konusu mal varlığı ve para trafiği arasında ortaklık veya ekonomik menfaat ilişkisi bulunup bulunmadığı da inceleniyor. Öğüt'e ait söz konusu para hareketlerinin kaynağı, fon işlemleriyle bağlantısı ve nihai yararlanıcılarının belirlenmesine yönelik incelemeler devam ediyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör