Eski SPK Başkanı ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet" suçu kapsamında yürütülen fon soruşturmasında adli süreç ve operasyonlar devam ediyor. Eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdi. İbrahim Ömer Gönül, 18 Nisan 2022'de SPK Başkanlığına atanmış, Nisan 2026'ya kadar bu görevi yürütmüştü. Gönül'ün ardından SPK Başkanlığı'na Mahmut Sütcü atanırken, Gönül ise mayıs ayından Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanlığına getirildi.

ŞARKICI NİL ÖZALP'A GÖZALTI

Soruşturmada işlemleri tamamlanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel, Tera Yatırım / Portföy CEO'su Emir Münür Sarpyener, Yerli Adriana Lima olarak tabir edilen Fatmagül Lafçı, Bolkan Bekçi, Hasan Dörtkardeş ve İbrahim Halil Rat olmak üzere 6 şüpheli daha adliyeye sevk edildi. Bekçi, Dörtkardeş ve Rat tutuklama talebiyle, Lafçı ise adli kontrolle Sulh Ceza hakimliğine gönderildi. Soruşturmada son olarak şarkıcı Nil Özalp, Muhammet Yarız'a ait belgeleri bulundurduğu iddiasıyla gözaltına alındı.