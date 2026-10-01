Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Eski SPK Başkanı ifade verdi
Giriş Tarihi: 1.10.2026

Eski SPK Başkanı ifade verdi

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Ali Rıza AKBULUT Ali Rıza AKBULUT
Eski SPK Başkanı ifade verdi
  • ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet" suçu kapsamında yürütülen fon soruşturmasında adli süreç ve operasyonlar devam ediyor. Eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdi. İbrahim Ömer Gönül, 18 Nisan 2022'de SPK Başkanlığına atanmış, Nisan 2026'ya kadar bu görevi yürütmüştü. Gönül'ün ardından SPK Başkanlığı'na Mahmut Sütcü atanırken, Gönül ise mayıs ayından Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanlığına getirildi.

ŞARKICI NİL ÖZALP'A GÖZALTI
Soruşturmada işlemleri tamamlanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel, Tera Yatırım / Portföy CEO'su Emir Münür Sarpyener, Yerli Adriana Lima olarak tabir edilen Fatmagül Lafçı, Bolkan Bekçi, Hasan Dörtkardeş ve İbrahim Halil Rat olmak üzere 6 şüpheli daha adliyeye sevk edildi. Bekçi, Dörtkardeş ve Rat tutuklama talebiyle, Lafçı ise adli kontrolle Sulh Ceza hakimliğine gönderildi. Soruşturmada son olarak şarkıcı Nil Özalp, Muhammet Yarız'a ait belgeleri bulundurduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

#TERA PORTFÖY
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Eski SPK Başkanı ifade verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA