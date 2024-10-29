Eski tip POS cihazı kullanana ceza kesilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında POS cihazı ve yazar kasanın birleştiği yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara geçilmesine rağmen hâlâ eski tip POS cihazlarını kullananlara ceza uygulayacak. Bakanlık, bu cihazların kullanımına son verilmesini, banka ya da ödeme kuruluşlarına iade edilmelerini, bu cihazlar yerine yeni nesil ödeme kaydedici ya da güvenli mali uygulama sistemi bulunan cihaz temin edilmesini ve bunlar üzerinden banka kartlarıyla ödeme kabul edilmesini istedi.Her tespit için ayrı ayrı olmak üzere, yasak seyyar EFT-POS cihazlarını kullanmaya devam eden mükelleflerden bilanço esasına göre defter tutanlara 20 bin lira, işletme hesabı esasına göre defter tutanlara 10 bin lira ve bu cihazları mükelleflerden geri almayan banka ve ödeme kuruluşlarına ise 200 bin lira ceza kesilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Hatalı POS cihazlarının kullanımına son verilmesi kayıt dışıyla mücadele açısından önem taşıyor. Bu değişimi yapmayan mükellefler ile banka ve ödeme kuruluşlarına ceza kesilecek. Kayıt dışılıkla mücadeleye kararlıkla devam ediyoruz" açıklamasını yaptı.