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Giriş Tarihi: 10.1.2022

Eski yarışçı uçan motosiklet üretti

Eski yarışçı uçan motosiklet üretti
Milli motosiklet yarışçısı ve Avrupa Şampiyonu Evren Alkan tarafından kurulan GP Kompozit, kısa sürede dünyaca tanınan motosiklet yedek parçaları üreten bir markaya dönüştü. Bundan 10 yıl önce yarışlarda kullanmak üzere geliştirdiği bazı parçaları üretmeye başlayan Alkan daha sonra işi büyüterek fabrikaya geçti. Bugün aylık 20 bin parçadan fazla ürün imal eden Alkan, havada 30 dakika boyunca kalabilen yerli bir uçan motosiklet de üretti. Motosiklet geçen hafta Milano'daki fuarda görücüye çıktı. 2023'te üretimine başlanacak olan motosiklet drone mantığı ile çalışıyor. Uçak endüstrisinde kullanılan karbon fiber hammaddesinden üretilen uçan motosiklet, bir yolcu dahil toplam 180 kilogram taşıma kapasitesine sahip. Şimdilik tek kişilik olarak tasarlanan ve Ocak 2022'de uçuş testlerine başlanacak olan uçan motosikletin maksimum hızı 120 km, yerden yükselme hızı ise 30 metre olarak tasarlandı. Elektrikli bataryayla çalışacak olan 'Uçan Motosiklet'in batarya dolum süresi 4 saat. GP Kompozit ekibinin tasarladığı ve 2023 yılı ilk çeyreğinde piyasaya sunulacak olan "Uçan Motosiklet" prototipi de ilk kez EICMA fuarında görücüye çıkarıldı. Dünyanın her yerinden gelen Motosiklet tutkunlarının büyük ilgi gösterdiği "Uçan Motosiklet" prototipini incelemek isteyenler GP Kompozit standı önünde uzun kuyruklar oluşturdular.

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Eski yarışçı uçan motosiklet üretti
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