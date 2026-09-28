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Giriş Tarihi: 28.09.2026

Esnaf rotayı küresel pazarlara çevirdi

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Esnaf rotayı küresel pazarlara çevirdi
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Türkiye'de mikro işletmeler ve geleneksel meslek kolları olarak bilinen esnaf ve sanatkarlar, ağustos ayında yaklaşık 42.1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ülke genelinde 2 milyon 263 bini aşkın esnaf ve sanatkar faaliyetlerini sürdürüyor. Söz konusu işletmelerin, küresel pazarlara açılma eğilimi, ağustos ayında da devam etti. Esnafın dış satımında Körfez ve Kuzey Amerika pazarlarının ağırlığı dikkati çekti. Ağustos ayında esnaf ve sanatkarların en fazla ihracat yaptığı ülke, 6 milyon 687 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu. BAE'yi, 4 milyon 77 bin dolarlık dış satımla ABD izledi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Esnaf rotayı küresel pazarlara çevirdi
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