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Giriş Tarihi: 24.10.2022

Esnafa 100 milyarlık destek devrede

ANKARA
Esnafa 100 milyarlık destek devrede
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, esnaf ve sanatkârların finansman ihtiyacını karşılamak için Halkbank vasıtasıyla kullandırılacak 100 milyar lira tutarındaki Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi'nin yürürlüğe girdiğini bildirdi. Bakan Nebati, sosyal medya hesabından "Esnaf ve sanatkârlarımızın finansman ihtiyacını karşılamak için 60 ay vade imkânı ve yüzde 7.5'lik faiz oranıyla Halkbank vasıtasıyla kullandırılacak 100 milyar lira tutarındaki Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi, Cumhurbaşkanı Kararı'yla yürürlüğe girmiştir" dedi. Nebati, böylece genç girişimciler için sıfır faizli kredi limitinin 100 bin liradan 300 bin liraya, yaş sınırının ise 30'dan 35'e çıkartıldığını kaydetti. Bakan Nebati, ayrıca, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla üretici ve çiftçilere kullandırılan geleneksel (yaygın) bitkisel üretime yönelik yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak işletme ve yatırım kredisinin üst limitinin de 200 bin liraya çıkarıldığını hatırlatarak, "Esnafımıza, çiftçimize, gençlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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Esnafa 100 milyarlık destek devrede
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