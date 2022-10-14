Esnafa e-ticaret için yol gösterici klavuz

TİCARET Bakanlığı, elektronik ticarete yönelen esnaf ve sanatkârlar için kılavuz hazırlayarak, ürünlerin fiyatlandırılmasından marka belirlenmesine, logo seçiminden tedarik sürecine kadar çeşitli konularda tavsiyelerde bulundu. Bakanlığın, Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan rehber, "Esnaf ve Sanatkârlar Özelinde Elektronik Ticaret Kılavuzu" adını taşıyor. Kılavuzda, e-pazaryerlerinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlara önerilerde bulunulurken bu kesimin tüketici taleplerini karşılayıp, başarılı olmaları için dikkat etmeleri gereken hususlar anlatıldı. Buna göre, e-ticarete konu ürünler seçilirken öncelikle nasıl bir satış planı izlenmesi gerektiğine karar verilmesi gerektiği vurgulanan kılavuzda, e-ticarette başarılı ve kalıcı olabilmek, satışları artırabilmek için uzun vadeli planlama önerisinde bulunuldu.