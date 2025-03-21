Esnafa ‘gıda fiyatlarında indırim yapın’ çağrısı

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Ramazan'da sattığı ürünlere fahiş fiyat artışı yapan fırsatçılara göz açtırılmaması gerektiğini belirterek, esnafın gıda fiyatlarında indirim yaparak Ramazan sofralarına katkıda bulunması gerektiğini ifade etti. Ramazanda herkesin rahatlıkla evine uygun fiyatlarla gıda götürmesini ve özellikle bolca et tüketmesini önemsediklerini vurgulayan Çelik, şu ifadeleri kullandı: "Fahiş fiyatlarla satış yaparak fakir fukaranın lokmasına göz dikenlerle mücadele edilmesini istiyoruz. Dolayısıyla her Ramazan ayında ortaya çıkan fırsatçılara göz açtırılmaması en temel arzularımızdan birisidir. Ayrıca esnafımızın da bu mübarek ayda indirimli gıda satışları yapması, insanların sofrasına bir katkıda bulunmasını bekliyoruz."