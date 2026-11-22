Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Esnaf Kooperatifleri Delegeler Toplantısı'nda esnafa müjde verdi. Esnafa sağlanan finansal desteklerin artırılacağını bildiren Bolat, "Halkbank Genel Müdürümüzle görüştük. 20-25 milyar liralık bekleyen dosyalar için kredi musluğunu açıyor. Bu krediler verilirken ekspertiz raporu gideri gibi bazı kesintiler ya da masraflar alınıyordu. Bu kesintilerin de ortadan kalkacağı sözünü aldık" dedi. Kasımda ihracat rekoru açıklayacaklarını belirten Bolat, "Rakamlar iyi. Son 6 ay tüm aylık rekorları kırdık. Bu kadar yoğun aylık rekorları kırdığımız yıl az" diye konuştu.

AB KOMİSYONU'NA MEKTUP

Öte yandan Bakan Bolat, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen '2. Türk-Alman Otomotiv Zirvesi'nin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bolat, Avrupa Birliği'nin "Made in EU" (AB Malı) düzenlemesine ilişkin görüşmelerde Türkiye'nin haklılığını gören seslerin arttığını belirterek "Bu karar bu şekilde çıkarsa ekonomik rasyonalitesi yok" dedi. AB'nin hibrit araçlara yönelik başlattığı korunma önlemi soruşturmasını ve Türkiye'nin olası ek vergi veya kotalardan muaf tutulması için yapılan girişimleri değerlendiren Bolat, AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic'e hitaben resmi bir mektup yazdığını açıkladı.