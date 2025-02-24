Esnafa özel eylem planı

Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Ticaret Bakanlığı Ahi Esnaf Berat Sunumu' programında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 yılı ocak sonu itibarıyla görev alanlarında 2 milyon 247 bini aşan esnaf ve sanatkârın olduğunu ifade etti. Bakan Bolat, "Ülkemizin içinden geçtiği tüm zorlu süreçlerde devletimizin ve milletimizin yanında olan esnaf ve sanatkârlarımızı zor günlerinde yalnız bırakmadık" dedi. Esnaf ve sanatkârların öncelikleri arasına aldıklarını belirten Bakan Bolat, "İlgili mevzuatımızın günün gereklerine uygun şekilde güncellenmesi için çalışmaya devam ediyoruz. Buna ilave olarak, esnaf ve sanatkârlarımızın sorun ve taleplerini derinlemesine ele alacağımız geniş katılımlı bir çalıştayı da inşallah kısa süre içerisinde tertip edeceğiz. Yeni Esnaf ve Sanatkâr Strateji Belgesi ve Eylem Planımızı siz esnaf ve sanatkârlarımıza yol gösterici olması temennisi ile yakın gelecekte yürürlüğe koyacağız" ifadelerini kullandı.

KOOPERATİF ÇALIŞMASI

Kooperatiflere yönelikte açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, kooperatiflere yönelikte önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir ve takdimleri ile 2012-2016 döneminde uygulamaya konulan Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planımızı günün gerekleri çerçevesinde yenileyerek 2025-2029 yılları için uygulamaya koyma yönündeki çalışmalar sürüyor. 2020 yılında uygulamaya koyduğumuz Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı ile kooperatiflerimizin makine, ekipman ve demirbaş alımlarına, sergi ve fuar katılımlarına ve personel istihdamına hibe destekleri sağlamaya devam ediyoruz. Programın sonunda Türkiye'nin bir çok noktasında belirlenen 58 esnaf ve sanatkâra Ahi Esnaf Berat'ı teslim edildi" diye konuştu.